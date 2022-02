Kletecka in Rosenau bekommt neuen Chef

Der Badprofi wird in Zukunft von Karl-Heinz Kaltenbach geführt. Peter Kletecka geht in den Ruhestand.

ROSENAU. 2014 hat Peter Kletecka die Firma gegründet, nachdem er nach 34 Jahren aus der Firma Bene ausschied. Das Unternehmen ist Komplettanbieter und saniert Bäder von Grund auf. Nun geht er in Pension, doch die Firma wird von Installateurmeister Karl-Heinz Kaltenbach übernommen. Er ist gelernter Installateur und hat BWL studiert. Lange Zeit hat er mit der Firma zusammengearbeitet.

Peter Kletecka wird in den nächsten 20 Monaten in beratender Funktion noch in das Geschehen in der Firma involviert sein: "Wir möchten einen reibungslosen Übergang für unsere Kunden und Mitarbeiter sicherstellen."

"Für unsere Kunden wird sich nichts ändern. In Zukunft wird auch eine Namensänderung angedacht sein", erzählt der neue Inhaber Karl-Heinz Kaltenbach. Aktuell hat das Unternehmen acht Mitarbeiter. In den letzten acht Jahren wurden rund 900 Badumbauten realisiert.