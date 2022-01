Verbesserungen auf der Raifbergbrücke

WAIDHOFEN. An der Raifbergbrücke wurde eine zusätzliche Gegenverkehrsanzeige angebracht, um von beiden Seiten der Unterzeller Straße entgegenkommende Fahrzeuge frühzeitig zu erkennen. Eine Verbreiterung der Brücke ist aus statischen Gründen nicht möglich. Bei der Ampel in der Wiener Straße wurde die Annäherungserkennung von Fahrrädern bei den in den Asphalt eingefrästen Sonden nachjustiert, damit diese nun leichter ausgelöst werden. Dies war notwendig, da vermehrt Fahrräder ohne metallische Rahmen ausgestattet sind und diese schwerer zu erkennen sind.