Zwölf aktive Fälle gab es am 17. März, 18 aktive Fälle am 21. März und aktuell (24. März, 9 Uhr) 26 aktive Fälle in Waidhofen Ybbs.

WAIDHOFEN/YBBS. "Corona-Update: 18 aktive Fälle, 7-Tages-Inzidenz 143: zwar der beste Wert in NÖ, aber erstens in den letzten Tagen wieder ansteigend, und zweitens wissen wir ja, dass dieser Wert nur gemeinsam mit anderen Zahlen wie z.B der Belegung der Intensivbetten aussagekräftig ist", postete Waidhofens Ortschef Werner Krammer auf Facebook.

Mit 24. März liegt die Waidhofner Inzidenz derzeit bei 169,3, eine Woche zuvor lag diese bei 80,2, der tiefste Wert zum damaligen Zeitpunkt in NÖ. 19 neue Fälle kamen in den letzten 7 Tagen hinzu

13.000 Testungen in Waidhofen/Ybbs

"Testung läuft nach wie vor erfogreich: mittlerweile gesamt über 13.000 durchgeführt, davon 9 positiv. Impfung: erstes Wochenende für Zweitimpfung 80+ fertig, Rückmeldungen unglaublich positiv", postete der Ortschef auf Facebook weiter.

So sieht es im Bezirk Amstetten aus:

Die 7-Tage-Inzidenz lag am 9. März im Bezirk noch bei 79,8. In den folgenden Tagen begannen die Fallzahlen wieder leicht anzusteigen. Am 15. März lag die Zahl bei 91,8. Danach stieg das Tempo zunehmend an. Mit 22. März wurde bereits die 200er-Marke geknackt.

Quellen: www.covid19-dashboard.ages.at und waidhofen/at

Hier geht es zur Übersichtskarte für NÖ