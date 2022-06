Garten findet Stadt: Waidhofner Gartentage waren wieder ein Erfolg. Blauer Himmel und ganz viel Grün.

WAIDHOFEN. Acht Privatgärten und die städtischen Grünanlagen öffneten ihre Pforten. Wie schon bei der Premiere im Vorjahr kamen die anwesenden Gartenfans voll auf ihre Kosten. Auch Bürgermeister Werner Krammer lud in sein persönliches grünes Refugium ein: „Die Natur hat in Waidhofen einen enorm hohen Stellenwert. Wir schätzen und schützen unsere grünen Oasen. Sei es der Stadtwald oder die schattenspendenden Rückzugsorte im Stadtzentrum. Bei den Gartentagen stellen wir das gezielt in den Vordergrund und bieten zwei Tage voller Naturgenuss und Kultur.“ Zu den Höhepunkten zählten unter anderem die abendliche Führung „Schattenseiten des Lichts“, das Freiluftkino des Vereins „Filmzuckerl“ sowie die zahlreichen kulturellen und musikalischen Beiträge. „Zwei fulminante Gartentage liegen hinter uns. Danke allen GärtnerInnen, Unterstützerinnen und Unterstützern sowie Besucherinnen und Besuchern“, freut sich Organisatorin Magdalena Stöger über die gelungene Veranstaltung.