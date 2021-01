"Am Gaumen deutlich Marzipan und Frucht, deutliche Würze. Optisch und geschmacklich ein Traum“, hieß es in der Bewertung des Magazines, die eindeutig Lust auf eine Kostprobe macht.

WAIDHOFEN/YBBS. Bürgermeister Werner Krammer gratulierte Patissier Matthias Krenn und der Familie Hartner zu einer ganz besonderen Auszeichnung: Bereits im Dezember kürte das Genuss Magazin die Lebkuchen-Genuss-Stangerl Orangenmarzipan zum Lebkuchen Award-Sieger 2020. „Wunderschöner Lebkuchen mit Schokolade überzogen und gelbem Marzipan, erinnert mehr an ein Tortenstück als an einen Lebkuchen. Weiche Konsistenz, voll und saftig. Am Gaumen deutlich Marzipan und Frucht, deutliche Würze. Optisch und geschmacklich ein Traum“, hieß es in der Bewertung, die eindeutig Lust auf eine Kostprobe macht.

"Ein Betrieb, der den Namen Waidhofen hinausträgt."

Die süße Köstlichkeit ist auch jetzt noch in der Konditorei Hartner erhältlich. „Ich gratuliere von Herzen zu dieser Auszeichnung! Die Familie Hartner steht seit jeher für qualitativ hochwertige Produkte und bereichert als Familienunternehmen unsere Innenstadt. Ein weiterer Betrieb, der den Namen Waidhofens bis über die Stadtgrenzen hinausträgt“, so Bürgermeister Werner Krammer.

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres entstand die Idee zum preisgekrönten Lebkuchen, den die Konditorei Hartner in dieser Form erstmalig anbot. Mit äußerster Präzision und einer großen Portion Kreativität setzte der spätberufene Patissier Matthias Krenn diese schließlich in die Tat um.