Zahlreiche lokale Unternehmen reagieren mit überwältigenden Unterstützungsangeboten auf die derzeit schwierige Situation: Sachspenden an das Rote Kreuz in Form von Getränken, Lebensmitteln und Waren stärken die Teams im Einsatz.



WAIDHOFEN/YBBS. „Der Einsatz rund um COVID19 fordert uns alle massiv“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Frühwirt, Rotes Kreuz Waidhofen/Ybbs. „Trotzdem muss auch einmal Zeit sein, einen großen Dank auszusprechen. Ein Dank an unsere Rotkreuz-Community, an die Mitarbeiter, die wirklich auf allen Ebenen großartiges leisten, Danke an jene, die zuhause bleiben und uns bei unseren Einsätzen unterstützen – und vor allem auch Danke an die Unternehmen, die dem Roten Kreuz bereits in vielfältiger Art Sachspenden zukommen lassen.“

Mit einem besonders schmackhaften Gruß überraschten Gabriele & Gerald Weber die Dienstmannschaften am Heiligen Abend. Die kulinarischen Köstlichkeiten von Andreas Plappert vom Schlosswirt Waidhofen/Ybbs, Niki Obermüller von MIIND Energydrink sowie Wolfgang Komatz von der SG Waidhofen/Ybbs bescherten den Dienstmannschaften eine nette Überraschung zu Weihnachten.