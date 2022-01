Ybbstal: Besondere Berufe

GLEISS. Die Uhr tickt! Doch irgendwann bleibt die Zeit plötzlich stehen: Hier kommt Florian Peham ins Spiel. Der 27-jährige Uhrenmachermeister repariert alles, was einen Zeiger hat.

Beim Juwelier Peham in Gleiß, der heuer sein 35-jähriges Bestehen feiern darf, stehen alte Standuhren herum. Florian Peham holt von seinen Kunden reparaturbedürftige Standuhren. Aber auch an den kleinen Armbanduhren werkelt der gelernte Maschinenbau- und Elektrotechniker herum. "Ich war bei einer Firma im Schichtbetrieb. Das hat mir aber keinen Spaß gemacht. Ich wusste aber, dass ich einen technischen Beruf machen möchte, weil das genau das ist, was mich interessiert", erzählt der Uhrenmacher, dessen Vater auch schon den Beruf ausgeübt hat.

In Feinarbeit

So besuchte er die Fachschule in Karlstein/Thaya. Seit 2018 repariert er rund 50 bis 100 Uhren pro Woche. "Oft sind auch sehr alte Uhren darunter – 120 Jahre und älter sind keine Seltenheit", so der passionierte Techniker. Da der Beruf "Uhrenmacher" heißt, stellt er sogar Uhren selbst her, bei denen man in das Innere des Werkes sehen kann. Dafür bestellt Florian Peham die Teile und setzt alles in mühsamer Feinarbeit zusammen. "Das benötigt natürlich auch Zeit: Rund 80 bis 100 Stunden Arbeit fließen in so eine selbst gemachte Armbanduhr." Diese sind dann aber auch ein echtes Unikat.

Jede Menge Schmuck

Auch sein 20-jähriger Bruder Jannick Peham arbeitet fleißig im Familienbetrieb mit. Der Goldschmied hat die HTL in Steyr absolviert und erzeugt, aber repariert auch Schmuck. So entstehen allerlei individuelle Werke: Anhänger mit Handabdrücken, Achterknoten, Autos oder Notenschlüssel.

Etwas ganz Besonderes

Zuletzt hatte er einen ganz besonderen Auftrag. Dabei wurde der von der Großmutter einer Kundin geerbte Schmuck komplett eingeschmolzen und ein völlig neues Schmuckstück geschaffen. "Mich fasziniert einfach der Prozess von der Zeichnung bis zur Umsetzung und die Kreativität dabei. Jedes Stück ist besonders und mir gefällt es, wenn Kunden meine Werke tragen", erzählt Jannick Peham. Reparaturen von Schmuck und Uhren sind heute in unserer Wegwerfgesellschaft nicht mehr so geläufig. "Von zehn Juwelieren repariert geschätzt einer", erzählt Gerhard Peham, Vater und Geschäftsinhaber von Juwelier Peham.