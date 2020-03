Zukunftsakademie Mostviertel in Kooperation mit HAK/HAS Waidhofen

BEZIRK. Gleich vier Volksschulen der Region zeigen reges Interesse am kaufmännischen Schultyp HAK/HAS. So freut sich die Schulgemeinschaft, den Gästen der VS Ertl, VS Plenkerstraße, VS Zell und VS Biberbach mit einem abwechslungsreichen Programm an verschiedenen Stationen die Kernbereiche Business, Informatik, Sport, Sprachen, Religion und Ethik, Geografie und Geschichte kindgerecht und spielerisch zu vermitteln. Die Kinder waren mit Neugierde und Begeisterung dabei und genossen es, mit den jungen Unternehmern der Schule ihren Wissensdurst zu stillen. Die von der Schule gesponserte und liebevoll vorbereitete Jause mundete den jungen Gästen bestens.