Waidhofens bunte Parteienlandschaft

WAIDHOFEN. Insgesamt treten bei der Gemeinderatswahl in Waidhofen Ende Jänner sieben Listen an. Das sind die Spitzenkandidaten:

Martin Dowalil tritt für die Liste FUFU (Farblose Unabhängige Formierte Uniformierte) an und weiß, was Waidhofen braucht: "Eine politische Vielfalt mehrerer Fraktionen, die im Dialog versuchen das bestmögliche für Waidhofen umzusetzen, und nicht eine Mehrheitspartei, die mit 80 Kandidaten glaubt, die politische Vielfalt abzubilden." Er selbst würde sich als aufrichtig, beharrlich und empathisch beschreiben. Die Ohnmacht, von einer absolut regierenden Partei fremdbestimmt zu werden, trieb mich in die Politik."

Für die FPÖ tritt heuer Josef Gschwandegger an, der seit 1986 Parteimitglied ist: "Waidhofen braucht einen starken Widersacher, der klipp und klar die Grenzen aufzeigt, keine Mitläufer-Partei. Ich würde mich selbst als gerecht, zielorientiert und standhaft beschreiben." "Ich sehe mich gezwungen, für die Österreicher da und politisch aktiv zu sein."

Neu bei der Liste UWG (Unabhängige Wahlgemeinschaft) ist Karl-Heinz Knoll: "Vieles in Waidhofen funktioniert recht gut. Trotzdem bedarf es immer wieder Verbesserungen. Als Bewohner der Innenstadt etwa sehe ich, dass viele Wohnungen leer stehen. Ein entsprechendes Fördermodell gegen den Leerstand der Wohnungen wird benötigt." Er selbst beschreibt sich als zielstrebig, aufgeschlossen und kompromissbereit. "In der Kommunalpolitik ist man am nächsten beim Bürger dran und man kann vieles sofort umsetzen."

Matthias Plankenbichler tritt für die Grünen an: "In Waidhofen benötigt es eine E-Bike-Förderung und eine autofreie Innenstadt mit besseren Öffis." Für den Gemeinderat treffen besonders drei Eigenschaften zu: "ausdauernd, ehrlich und umweltbewusst. Klimaschutz ist der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin."

Der Spitzenkandidat der heuer in Waidhofen erstmals antretenden MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) ist Wolfgang Durst: "Wir wollen bei allen Handlungen den Menschen ins Zentrum rücken. Egal ob im Bauwesen oder bei sozialen Angelegenheiten - es sollen alle Betroffenen miteingebunden werden." Um sich selbst zu beschreiben, benötigt er nur ein Wort: gewissenhaft. "Egal ob es ums Thema Wohnen oder etwas anderes geht. Es zählt immer der Mensch."

Vizebürgermeister Armin Bahr führt die SPÖ und Unabhängige in die Wahl: "Waidhofen braucht eine Politik, die den Menschen zuhört. Daher benötigen wir eine gute soziale Infrastruktur, wie etwa flexiblere und kostenlose Nachmittagsbetreuung oder leistbares Wohnen." Drei Eigenschaften wollte Armin Bahr nicht angeben: "Das können andere wahrscheinlich besser bewerten." Für die ÖVP tritt der aktuelle Bürgermeister Werner Krammer an: "Wie in der Vision 2030 festgehalten, wünsche ich mir Wachstum für die Stadt – in den Bereichen Wirtschaft, also Arbeitsplätze und Wohnen, bei der Bevölkerung und bei den Gästen." Werner Krammer selbst beschreibt sich als offen, initiativ und auch gesellig.