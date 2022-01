Das Benützen von Gebrauchsgegenständen, ohne diese zu besitzen, ist uns schon seit unserer Kindheit vertraut. In der Schule und in öffentlichen Bibliotheken können wir Bücher ausleihen und diese nach dem Lesen wieder zurückgeben – ein eigentumsloser Konsum von Wissen und Spannung.

Selbst zu Stoßzeiten werden nur etwa 10 % aller Autos in Österreich gleichzeitig benützt [VCÖ 2018]! Das Mobilitätsverhalten ist individuell sehr unterschiedlich. Manche benötigen das Auto für den Arbeitsweg, andere um ihre Kinder zur Schule zu bringen oder tägliche Erledigungen zu machen. Bei gar nicht so wenigen Menschen stehen Autos, besonders Zweit- und Drittwägen, den größten Teil ihres Autolebens in der Garage.

Das Bewusstsein, den Ressourcenverbrauch und das Kosten-Nutzen-Verhältnis reduzieren zu

müssen, hat unterschiedliche Konzepte des „Carsharings“ entstehen lassen, als ökonomisch und materialsparende Alternativen zu den stehenden und wenig genützten Autos. Carsharing ist eine „organisierte gemeinschaftliche Nutzung eines oder mehrerer Automobile auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung“ [Wikipedia]. In größeren Städten ist dieses Konzept bereits recht gebräuchlich, aber inbesondere im ländlichen Raum sind vielfältige Carsharing-Angebote wichtig, um Mobilitätslücken nicht durch ein Meer an Autos, sondern durch deren bessere Auslastung zu schließen.

Es wurden auch in unserer Stadt Waidhofen an der Ybbs das Potenzial erkannt und verschiedene Carsharing-Konzepte entwickelt. Letztes Jahr feierte der Carsharing-Verein Waidhofen an der Ybbs seinen 5. Geburtstag. Mit nur einem Auto, das sich die Mitglieder teilen, konnten sich einige von uns den Kauf eines Zweitautos sparen, Manche sogar ganz auf das eigene Auto verzichten. Je nach Fahrbedarf können sich die Mitglieder aus drei verschiedenen Tarifmodellen das für sie am besten passende auswählen und sind damit immer sehr kostengünstig auf den Straßen unterwegs.

Werde Teil des innovativen Mobilitätskonzepts und einer von immer mehr Carsharing-Nutzern in Österreich. Weitere Infos findest Du hier: https://carsharingwaidhofen.wordpress.com/ oder in Facebook unter Carsharing-Verein Waidhofen an der Ybbs.