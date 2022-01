Sonntagberg/Waidhofen: Die frische Winterluft tut Körper und Seele gut, sich dabei zu bewegen ist noch besser. Beides stärkt das Immunsystem und hebt die Stimmung. Viktoria Krendl aus Kröllendorf sagte: „ Die Inspiration auf dem Fußweg zum Sonntagberg ist das Schönste! Wenn es der Alltag zulässt, gehe ich sehr oft zu Fuß auf den Berg.“ Der aus der Schweiz stammende Stefan Keller besitzt eine Ferienwohnung am Fuße des Sonntagbergs. „Wir besuchen meinen Vater hier“, sagten Stefanie und Jonathan Muggli. Auch in der Stadt Waidhofen waren einige Spaziergänger bei nicht so gutem Winterwetter anzutreffen. „Während die Kinder am Eislaufplatz sind, machen wir einen gemütlichen Spaziergang durch die Stadt!“ sagten Annemarie und Helmut Klammer aus Weyer. „Wir gehen gerne an verschiedenen Orten kurze Runden spazieren“ sagte Johannes Biringer der mit seinen Kindern Sarah und Christoph unterwegs war. Für Kinder ist regelmäßige Bewegung in der frischen Luft besonders wichtig, denn sie lastet den Körper aus und hält den Stoffwechsel auf Trab. Die Familie Ingrid und Harald Kopetzky mit Simone meinen das auch: „Für den Sonntagsspaziergang muss man sich nur die richtige Kleidung anziehen, auch wenn es draußen kalt ist!“ Kurze oder auch lange Spaziergänge lassen sich gut in den Alltag integrieren, und wenn man sich das angewöhnt, kann die eigene Lebensqualität verbessert werden.