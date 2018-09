Konzertabend

15.09.2018, 09:55 Uhr

OHRWÜRMER / Junge regionale Künstler bieten ein buntes und anspruchsvolles Konzertprogramm aus Oper, Operette und Lied.

Am 7. Oktober, 19 Uhr, werden Freunde des Gesangs und der gehobenen Unterhaltung mit Darbietungen aus Operette, Oper und Lied ganz auf ihre Kosten kommen. Zwei junge regionale Sängerinnen, Julia Heigl und Lisa Maria Stadler, sowie der Gasttenor aus Südkorea, Kim Juhyuk, laden sich dazu gerne Gäste ein; der Pianist Nikolaus Wagner begleitet am Klavier, moderiert wird der Abend von Josef Penzendorfer.Unter dem Titel „Ich lade gern mir Gäste ein“ wartet im Kristallsaal in Waidhofen/Y. auf das Publikum ein ganz besonderer Abend der Stimme. Geboten wird ein bunter musikalischer Schmankerlstrauß von Mozart, Bizet, Puccini über Lehar bis hin zu Brahms, Mendelssohn-Bartholdy und Johann Strauß.