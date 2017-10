120 Sekunden: Das Casting in Amstetten

06.10.2017, 09:27 Uhr

Lampenfieber und Akkustikromane

Zum ersten Mal überhaupt bei einem Casting ist Karin Novi aus Bad Traunstein. Sie möchte mit einem Akkustikroman ins Finale. Sie will mit einer Innovation auf dem weltweiten Buch- und Musikmarkt Wissen über Hochsensibilität verbreiten. Durch das Aufschlagen eines Buches taucht der Leser in die virtuelle Welt ein. "Mir liegt das Thema aber einfach am Herzen", so Karin Novi bevor es zum pitchen vor die Jury geht.

Schule digital

"NERVE-Lessons on demand ist eine Digitalisierungslösung für Bildungseinrichtungen, welche es Schülern ermöglicht, versäumte Unterrichtsstunden auf Abruf neu zu erleben", erklären Thomas Übellacker und Clemens Grossberger, die beiden "Erfinder".