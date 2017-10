120 Sekunden: Das Casting in Mistelbach

06.10.2017, 12:05 Uhr

Sammeln und kompostieren

"Wir haben uns gefragt, warum die wertvollen Nährstoffe, die in Fäkalien enthalten sind, einfach weggeworfen werden, gerade in einer Zeit, wo Rohstoffe und Ressourcen wie Wasser immer knapper und wertvoller werden", erklärt Nikolaos Bogianzidis aus Pilichsdorf beim 120 Sekunden Casting in Mistelbach. Er und seine Freunde wollen mit dem "öKlo", einer nachhaltigen, mobilen Komposttoilette den Markt revolutionieren.Mit einer manuellen Etikettiermaschine möchte Josef Zeiler aus Kronberg ins Finale. "Sie ist für Weinflaschen und leicht zu bedienen", so der Erfinder.