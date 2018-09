42 Stunden Zeit am "Tatort"

17.09.2018, 15:24 Uhr

Buglbahn und Garten: Ybbstals Landjugend setzt beim Projektmarathon Projekte der Gemeinde um.

Premiere im Ybbstal

YBBSTAL. "Achtung, fertig, los!", hieß es in St. Georgen am Reith für 15 Jugendliche. Sie hatten 42 Stunden Zeit, das verwachsene Grundstück hinter der Volksschule in eine grüne Oase zu verwandeln."Es war unser erster Projektmarathon und die Aufregung war groß, weil wir ja vorher nicht wussten, welche Aufgabe uns die Gemeinde stellen wird", berichtet Johanna Adelsberger, Leiterin der Landjugend St. Georgen am Reith. "Aber die Aufgabe war cool. Wir haben hinter der Volksschule Hochbeete und Sitzgelegenheiten aufgestellt, Naschhecken mit Brombeeren und Himbeeren gepflanzt, ein Sonnensegel aufgebaut und am Eingang steht jetzt ein Rundbogen", erklärt sie. "Es waren intensive 42 Stunden, aber es hat jedem voll getaugt", so ihr Fazit.

Buglbahn in Ybbsitz

Zur Sache

Beinahe ganz Ybbsitz hat wohl mitbekommen, dass die Ybbsitzer Landjugend am Projektmarathon teilnimmt. "Unsere Aufgabe war es, eine Hügelbahn zu bauen", erklärt Stephan Pichler von der Landjugend Ybbsitz. Entstanden ist eine Bahn für Fahrräder. Ziel einer "Buglbahn" ist es, den ersten Hügel hinaufzufahren und nur durch aufstehen und niedersetzen auch auf den nächsten Hügel hinaufzukommen. "Ein Projektmarathon ist eine coole Sache, weil etwas Tolles entsteht und es die Gemeinschaft stärkt", so das Fazit von Stephan Pichler.Leichte Nervosität herrscht dagegen noch in St. Leonhard am Walde: "Wir haben den Marathon noch vor uns und sind schon sehr gespannt auf die Aufgabe. Hauptsache, das Wetter spielt einigermaßen mit", erläutert Ricarda Auer von der örtlichen Landjugend.Die Teilnehmer des Projektmarathons "Tat.Ort Jugend" stellen sich ein Wochenende lang in den Dienst ihrer Gemeinde und nehmen im Vorfeld des Marathonwochenendes Kontakt mit den jeweiligen Gemeindevertretern auf. Die Sprengelleitung bekommt am Freitagabend diese Aufgabe überreicht. Die Gruppe hat nun 42,195 Stunden Zeit, die gestellte Aufgabe zu lösen.