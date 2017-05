Business Day in Waidhofens HAK

10.05.2017, 12:38 Uhr

Work-Life Balance in Schule und Beruf – Thema am Business-Day der HAK/HAS Waidhofen/Ybbs

WAIDHOFEN. Unter dem Motto Work-Life Blance in Schule und Beruf wurde der Business-Day an der HAK/HAS Waidhofen an der Ybbs veranstaltet. Eva-Maria Obenaus informierte in einer großartigen Präsentation über Grundlagen und Anwendungsgebiete von Pilates, als eine Methode, um Körper, Geist und Seele für das eigene Wohlbefinden zu stärken. Gregor Sulzer, Skirennläufer Europacup und TZW-Absolvent, legte den Schülerinnen und Schüler der HAK/HAS Waidhofen/Ybbs die Bedeutung von Pilates für sein Training dar.In der anschließenden Podiumsdiskussion, die von den SPORT-HAK Schülern Sarah Kadanka und Christoph Kranzl moderiert wurde, gaben die Diskutanten – Mag. Norbert Dürauer, Angie Reitbauer, Madlene Piringer, Alexander Grosser und Eva-Maria Obenaus – interessante Informationen, Beiträge und Ratschläge an die Schülerinnen und Schüler der HAK/HAS zum Thema Ausgleich und Entspannung weiter.Gestärkt durch eine gesunde Jause, die dankenswerter Weise vom Bioladen und vom Weltladen Waidhofen/Ybbs großzügig unterstützt wurde, konnten die Teilnehmer in den nächsten zweieinhalb Stunden praktische Methoden, die für Ausgleich und Entspannung sorgen, testen. An den Stationen Lifetime Pilates Zirkel, Progressive Musikelrelaxation nach Jacobsen, Entspanntes Laufen, Lifetime Pilates Pausenübungen und Business Work-Out wurde kräftig geübt, um auch für die nächsten Tage und Wochen des Schuljahres noch Kraft und Ausdauer für den Schulalltag zu tanken.