Drei am Strom in Waidhofen

10.05.2017, 13:44 Uhr

„eMobil in der Eisenstraße“-Ladesäulen in Waidhofen an der Ybbs in Betrieb

EISENSTRASSE. Das LEADER-Projekt „eMobil in der Eisenstraße“ wird auch in Waidhofen/Ybbs spürbar. Innerhalb weniger Tage wurden drei E-Tankstellen in Betrieb genommen. Kooperationspartner der Eisenstraße Niederösterreich und des GDA Amstetten sind „Das Schloss an der Eisenstrasse“, der Gasthof Kerschbaumer und die Jausenstation Putzmühle. Alle drei stellen den Strom in den nächsten beiden Jahren gratis zur Verfügung.

Starke Tourismusbetriebe

„Wir freuen uns, dass sich in Waidhofen gleich drei starke Tourismusbetriebe für die E-Mobilität entschieden haben“, sind sich Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeordneter Mag. Andreas Hanger, Bürgermeister Mag. Werner Krammer und GDA-Obmann Landtagsabgeordneter Bürgermeister Anton Kasser einig. „So findet der Gast und E-Auto-Fahrer ein engmaschiges Netzwerk an E-Tankstellen in der Region Eisenstraße vor.“ Mittlerweile sind 13 E-Ladesäulen in den Eisenstraße-Mitgliedsgemeinden in Betrieb, insgesamt werden bis zum Sommer 30 Stationen errichtet.Die Errichtung der Elektro-Zapfsäulen ist Teil des LEADER-Projekts „eMobil in der Eisenstraße“, das von der Europäischen Union und dem Land Niederösterreich kofinanziert wird. Mit der EVN wurde ein kompetenter Partner ins Boot geholt.