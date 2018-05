Drei Stockerplätze für Wimpassing

03.05.2018, 12:20 Uhr

Am 29.04.2018 fand in Wimpassing die Landesmeisterschaft U10 bis U 21 und Allgemeine Klasse statt.Nach langer Wartezeit auf der Matte ging es für unsere Mädels los und nach ein paar anstrengenden Kämpfen standen unsere neuen Meister fest.Die Judo Mädels aus Wieselburg haben es wiedermal bewiesen was in ihnen steckt Landesmeister U 10 bis 48 kg Izabela DreuceanVizelandesmeister U 10 bis 48 KG Diana DreuceanVizelandesmeister U 10 bis 32 kg Sarah Luger