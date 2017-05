Fahrradworkshop für Ertls Kinder

10.05.2017, 12:08 Uhr

Grundlegende Elemente des Radfahrens in spielerischer Form wurden den Kindern anhand eines von einem hochqualifizierten Trainer entwickelten Geschicklichkeitsparcours vermittelt. Schwerpunkt in der 3. Klasse war das „richtige“ Bremsen, die 4. Klasse übte das Linksabbiegen. Von diesem Training profitieren die Kinder nicht nur durch die Verbesserung der Motorik und die Vervollständigung ihrer Ausrüstung, sie können sich darüber hinaus in einem nächsten Schritt auf die freiwillige Radfahrprüfung und die selbständige Teilnahme am Straßenverkehr vorbereiten. Im Rahmen dieses lustigen und lehrreichen Vormittags fand auch ein Rad- und Helmsicherheitscheck statt.Besonders erfreulich war, dass alle Kinder unter Mithilfe der Eltern mit dem eigenen Rad und Helm zur Schule kamen.