Feierliche Erstkommunion in Konradsheim

10.05.2017, 12:06 Uhr

Abt Berthold dankte am Ende des Festgottesdienstes den Verantwortlichen für die schulische und pfarrliche Vorbereitung, Religionslehrerin Handsteiner und Pastoralassistenin Bramauer, der Jugend für die Einladung zum Frühstück und der Musikkapelle. Mit den Erinnerungskreuzen segnete er die Erstkommunionkinder, die sich im Schlusslied mit dem Refrain verabschiedeten: „Mit einem Freund an der Seite ist kein Weg zu lang, mit einem Freund an der Seite wird dir nicht bang!“