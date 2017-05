Geballte Frauenpower aus Waidhofen

04.05.2017, 14:35 Uhr

Training im Alpenstadion

Die Lauftrainingseinheiten im Alpenstadion zeigten bereits ihre Wirkung! Die Athletinnen der neuen Staffel 2017, sowie die Triathletinnen aus den vorangegangenen Staffeln zeigten tolle Laufergebnisse und konnten in den vorderen Rängen kräftig mitmischen.Die Schnellste der hellblauen Girls in der Einzelwertung und somit Tagesschnellste war Julia Mühlbachler, die mit einer hervorragenden Zeit von 23:25,9 Min ins Ziel galoppierte. 2.Platz in der Klasse W 20 konnte Claudia Hackl in 26:36,1 Min für sich verbuchen. 1.Platz in der W 40 ging an Cornelia Großschartner in 26:37,2 Min. 3.Platz W 35 erkämpfte Ursula Schubert in 27:57 Min.Mit nicht weniger als 11 Damenstaffeln mischten die woman goes tri – Ladies kräftig in der Staffelwertung mit. Der 1.Platz ging an die Damenstaffel woman goes tri powerd by Filzwieser mit den Läuferinnen Monika und Lena Kimmeswenger, Christa Hraby und Lena Haberfellner. Platz 2 bis Platz 8 war ebenfalls fest in der Hand der wgt-Triathlonladies.Unterstützt von den heimischen Firmen trainieren die Athletinnen seit rund 2 Monaten konsequent für ihr Triathlonziel im Sommer. Während in der ersten Zeit der Trainingsschwerpunkt noch beim Schwimmen lag, was für die meisten der Teilnehmerinnen eine völlig neue Sportart war, wird jetzt bei wärmeren Verhältnissen auch das Radfahren forciert. Für viele war der Stadtlauf überhaupt der erste sportliche Wettkampf in dieser Saison – die großartige Stimmung und die Tatsache, dass sich das kontinuierliche Training bezahlt macht, war für alle Frauen im Team ein extra Motivationsschub für die Zukunft, wo langsam aber sicher die drei Sportarten kombiniert ausgeübt werden.