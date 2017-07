Geiles Gewinnspiel erregt ganzes Land

19.07.2017, 06:00 Uhr

Ein Frühstück mit Wolfgang Sobotka? Leider geil! Zumindest was die mediale Resonanz betrifft. Ein Überblick.

BEZIRK. Egal ob auf Twitter, Facebook, Reddit oder meinbezirk.at – seit letzter Woche beschäftigt ein Thema ganz besonders die heimische Internet-Gemeinde: das "geile Frühstück" mit Innenminister Wolfgang Sobotka.Auslöser der zahlreichen Kommentare auf den verschiedenen Online-Plattformen ist die Sommer-Kampagne der BEZIRKSBLÄTTER NÖ, bei welcher es die "25 geilsten Dinge in Niederösterreich" zu gewinnen gibt (siehe hier ). Neben einem actionreichen Canyoning-Tag, einer Hochzeit im Löwenkäfig und einem romantischen Candle-Light-Dinner ist auch ein Frühstück mit Waidhofens ehemaligem Bürgermeister Wolfgang Sobotka als Gewinn ausgeschrieben. Für viele Internet-User Grund genug, um über dieses "geile Ding" zu diskutieren.

Zeit-im-Bild-Moderator Roman Rafreider postete etwa auf Facebook: "Aber hallo!!! Lust auf ein ,geiles‘ Frühstück? Wer sich das nicht entgehen lassen will."Auch an Dietmar Chmelar ist die Geschichte nicht spurlos vorübergegangen. Auf Twitter kommentierte der bekannte Entertainer den Gewinn süffisant: "1. Preis: EIN Frühstück mit Sobotka. 2. Preis: ZWEI Frühstücke mit Sobotka. 3. Preis: DREI ... ."Kabarettist Rudolf "Rudi" Fußi stellte wiederum eine sehr sachliche Frage in den Raum: "Wir sollten einmal über die Definition von Geilheit reden."Journalistin Hanna Herbst von Vice Austria gibt sich hingegen leicht sarkastisch: "Noch nie in meinem Leben bei einem Gewinnspiel teilgenommen. Aber jetzt war es an der Zeit."Auf dem Social-News-Aggregator Reddit stellen sich die User vor allem die Frage, ob das Gewinnspiel überhaupt ernst gemeint ist, oder ob es sich dabei um einen Artikel der Tagespresse (Satirezeitschrift, Anm.) handelt.Ein scheinbarer "Kenner" des Innenministers schreibt: "Der Sobotka ist immer für einen Spaß zu haben!"Ein anderer Reddit-User weiß hingegen schon, was er sich zum Frühstück bestellen würde: "Wenn ich gewinne, dann gibt es Torte."Aber auch in den verschiedenen Printmedien und Radiosendern des Landes dreht sich alles um das "geile Frühstück". So berichteten etwa der Standard, die Oberösterreichischen Nachrichten und Radio Arabella NÖ ausführlich über den potenten Gewinn der BEZIRKSBLÄTTER NÖ.Mehr zum Thema gibt's auf: www.meinbezirk.at/2188033