HTL-Schüler holen sich den Nachwuchspreis

02.05.2018, 10:14 Uhr

Niederösterreichs beste Nachwuchs-Ingenieure kommen aus der HTL Waidhofen

SCHEIBBS/WAIDHOFEN. Bereits zum dritten Mal verlieh die Fachgruppe Ingenieurbüros der Wirtschaftskammer NÖ gemeinsam mit dem Landesschulrat den Nachwuchs-Ingenieurpreis „VEKTOR“. Bei den Preisträgern: Der Scheibbser HTL-Schüler Sebastian Hochedlinger.Der Wettbewerb hat das Ziel, hervorragende Diplomarbeiten aus den HTL-Maturaklassen auszuzeichnen. Ein hochkarätig besetztes Jury-Team beurteilte die Projekte, wobei auf Kriterien wie Innovation, Kreativität, Funktionalität, Umsetzbarkeit und Präsentationsfähigkeit Wert gelegt wurde. Bei der Projektpräsentation und anschließenden Preisverleihung am 16. April 2018 in St. Pölten reihte die Jury das Projekt „Netzaufwickelvorrichtung“ der HTL Waidhofen auf den ersten Platz. Mit Hilfe der entwickelten Vorrichtung ist es möglich, Sicherheitsnetze, wie sie bei Schirennen verwendet werden, schnell und einfach aufzuwickeln. Die begabten Nachwuchs-Ingenieure aus der Abteilung Maschinenbau-Automatisierungstechnik überzeugten mit ihrem innovativen und sehr praxisorientierten Projekt und einer ausgezeichneten Präsentation. Jakob Geiger, Sebastian Hochedlinger und Michael Giritsch durften sich über viel Lob von der Fachgruppe und einen Siegerscheck von € 1.000,- freuen. Der Projektbetreuer Dipl.-Ing. Dr. Christian Benatzky gratulierte seinen Schülern herzlich und meinte: „Die Leistung der Schüler ist sehr hoch einzuordnen, sie haben ein sehr innovatives Produkt entwickelt, beginnend von der Idee bis hin zum fertigen Prototypen.“ Mit der tollen Leistung untermauerten die Jungtechniker einmal mehr die Qualität der Ingenieurausbildung an der HTL-Waidhofen.