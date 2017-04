HTL Waidhofen: Innovativste Schule in NÖ

28.04.2017, 11:31 Uhr

Die HTL Waidhofen konnte 4 Teams ins Halbfinale bringen und davon 3 ins Bundesfinale, was der Hälfte aller Teams aus Niederösterreich entspricht ;-)) und wurde damit klar zur „Innovativsten Schule Niederösterreichs“ gewählt.Die Halbfinalprojekte:1.) „Mitwachsende Armprothese“ Dominik Ballwein, Samuel Lehner; Betreuer: Gerhard Pölzgutter, Eckhard Gussmack; Kategorie: Design; (Bundesfinale)2.) „Wirtschaftlicher Korrosionsschutz“ Matthias Bäck, Matthias Parb, Philip Welser; Betreuer: Gerhard Marchard, Jürgen Krajsek Kategorie: Engineering3.) „Chess Robot“ Martin Datzberger, Michael Kendler; Betreuer: Othmar PöschlKategorie: Engineering (Bundesfinale)4.) „Space Pen Presentation Kit“ Sebastian Space, Julian Daurer, Klaus Ulrich; Betreuer: Josef Leichtfried; Kategorie: Engineering (Bundesfinale)

Die 3 HTL-Teams, welche ein „Ticket fürs Bundesfinale 2017“ erhalten haben, freuen sich schon darauf ihre Projektidee in Wien vorzustellen und um den Kategorie-Sieg zu kämpfen, wo es um tolle Preise geht. Um die Fachjury beim Finale zu überzeugen, wird noch einiges an Arbeit in das Feintuning der Arbeiten gesteckt, denn allen Teams ist klar: „Erfolg passiert nicht zufällig!“