Im Ybbstal helfen Bienen der Umwelt

12.05.2017, 12:40 Uhr

Mit Bienenwachstüchern als Alternative zu Frischhaltefolien entwickelte Christa Rohringer eine Alternative für Plastik- und Alufolie.

Alternative zu Plastik

WAIDHOFEN. "Ich muss gegen das viele Plastik, das uns umgibt, etwas tun", sagte sich Waidhofnerin Christa Rohringer und wagte den Versuch "Frischhaltefolien aus Bienenwachs" und verbannte damit Plastikfolien aus ihrem Haushalt.Was das ist, fragen Sie sich? "Bei Beeofix handelt es sich um upgecycelte Baumwolltücher, die in Bio-Bienenwachs, Bio-Jojobaöl und Baumharz getränkt werden, damit sie die wünschenswerten und praktischen Eigenschaften anderer Frischhaltefolien besitzen", so die Waidhofnerin, die die Bienenwachstücher selbst zuhause herstellt. Beeofix ist die umweltfreundliche, ressourcenschonende Alternative zu Plastik- und Alufolien. In Beeofix eingewickelt sind Lebensmittel wie Brot, Käse, Gemüse und Obst länger haltbar und trocknen nicht so schnell aus.

Obst und Gemüse

"Die Bienenwachs-Frischhaltetücher können atmen, so wie auch die Schale von Obst und Gemüse atmet. Die Lebensmittel ,schwitzen‘ nicht", so Christa Rohringer.Dadurch bleiben die Lebensmittel länger frisch und landen nicht auf dem Müll. Durch das Bienenwachs und das Baumharz wirken die Tücher antibakteriell und antimikrobiell. "Durch die Wärme der Hände kleben die Tücher und sind damit verschließbar. So wie man es von Frischhaltefolien auch kennt", erklärt Christa Rohringer. Die Tücher halten mindestens ein Jahr und sind auch zum Öffnen von Schraubgläsern gut geeignet. Am Ende seiner Lebenszeit kann man sich an Beeofix wärmen: Als Anzündhilfe für das Feuer im Kachelofen oder im Sommer beim Grillen.Wenn Sie Interesse an einem umweltfreundlichen Frischhaltetuch haben: Diese sind auf der Homepage www.beeofix.at zu bestellen. Für regionale Kunden gibt es die Möglichkeit der Selbstabholung freitags von 12 bis 14 Uhr.