Kennenlerntage in der WMS

Bereits am ersten Tag der Kennenlerntage wurde mit viel Action, Spielen uvm. an der Gemeinschaft der 1A gearbeitet. Eine Bilderrallye am Gelände der Schule bzw. im Schillerpark mit verschiedenen Aufgaben war der erste Programmpunkt. Das Lösungswort „Vetrauen“ wurde schließlich von allen Gruppen gefunden, was auch das Motto der beiden Tage war. Danach wurden noch einige Spiele im Schulhof gespielt, ehe in der Küche selbstgemachte Pizza zubereitet wurde. Nach dem leckeren Essen gab es weitere Gemeinschaftsspiele im Turnsaal, bevor zum Abschluss noch eine Schulrallye am Programm stand. Die Rückmeldungen am ersten Tag waren sehr zufriedenstellend und es machte allen sichtlich Spaß, wodurch die Vorfreude auf den zweiten Tag riesengroß war. Tag zwei begann mit der Erarbeitung der Klassenregeln, bevor auf den Buchenberg gewandert wurde, um dort mit den verschiedensten Aktivitäten, wie z. B. „Der gordische Knoten“ oder weiteren Vertrauensspielen, noch besser zueinander zu finden. Alle meisterten die Aufgaben bravourös und mit viel Teamgeist, auch der Spaß kam zu keiner Zeit zu kurz, wodurch einer sehr guten Klassengemeinschaft nichts mehr im Wege steht.