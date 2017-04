Neuhofen: In sieben Schritten durch die Geschichte

26.04.2017, 08:19 Uhr

Dokumente der Geschichte

Anschaulich, prägnant und nachvollziehbar wird diese in sieben Schritten zugänglich gemacht. Ausgewählte Originalobjekte, wie 1000 Jahre alte Getreidekörner oder der Kremser Pfennig als erste Münze Österreichs aus dem 12. Jh. laden zum Staunen ein. Eine großartige Gestaltung zur „Ostarrichi-Urkunde“ gibt Auskunft über Details des Dokuments und moderne Multi-Touch-Monitore machen neugierig auf mehr. Jung wie alt werden ermuntert selbst auf Informationssuche zu gehen und können darüber hinaus ihr Wissen bei dem einen oder anderen Quiz spielerisch unter die Lupe nehmen. Bis zur Unterzeichnung des Beitrittsvertrags Österreichs zur Euroäischen Union wird hier die Geschichte des Landes bunt und lebendig erzählt.

Museumsfrühling und Aktionstage

Darüber hinaus ist das Museum Ostarrichi beim Niederösterreichischen Museumsfrühling, (20. und 21. Mai) und bei der ORF Langen Nacht der Museen (7. Oktober) ein wahrer Publikumsmagnet. Mit der Teilnahme an den Aktionstagen für politische Bildung in Schulen (23. April bis 9. Mai) und der Jugend Enquete Ostarrichi (18. Oktober) verweist das Museum mit ihrer engagierten Kulturvermittlung auf eine wichtige Verantwortung von Kulturinstitutionen: Die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitisch relevanten Themen im Kontext historischer Ereignisse. So werden auch heuer wieder zahlreiche Jugendliche zum Thema Gewalt & Macht in das Museum Ostarrichi strömen, um gemeinsam mit Experten angeregt zu diskutieren.www.museum-ostarrichi.at Kulturvermittlung und museumsbezogene Events sind der Schwerpunkt des Museums Ostarrichi 2017