Waidhofen: Baby aus Auto gerettet

06.05.2018, 09:11 Uhr



Auto versperrte sich selbst

Ein Kind alleine in einem versperrten Fahrzeug. Die Eltern kommen nicht zu dem 16 Monate alten Kind. Eine schreckliche Vorstellung, welche sich in der Realität in Zell in der Zuberstraße ereignete.Nach dem sie das Baby in den Kindersitz setzten und die hintere Türe schlossen versperrte sich von selbst das Auto.Die alarmierte Feuerwehr Zell/Ybbs rückte sehr rasch aus, da sich noch viele Kameraden im Zeughaus befanden. Diese waren noch mit den letzen Vorbereitungen für den Glückshafen vom Zeller Kirtag beschäftigt.Da die zeller Feuerwehr aber kein Werkzeug besitzt um ein Auto ohne Beschädigungen öffnen zu können und durch die abendlichen Temperaturen für das Baby keine akute Gefahr bestand, wurde ein der ÖAMTC hinzu alarmiert.Mit einigen gekonnten Handgriffen und speziellem Werkzeug, konnte der „gelbe Engel“ Martin Pichler das Fahrzeug sicher öffnen.In Feuerwehr sorge für die Absicherung der Einsatzstelle und leuchtete diese aus.Die betroffenen Eltern konnten voll Freude ihr kleines Mädchen unversehrt in Händen halten.