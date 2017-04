Wild: Ybbstaler "E-Pop"

26.04.2017, 08:33 Uhr

Bei diesen Waidhofnern treffen Synthesizer auf Ziehharmonika, Steirische, Posaune und Maultrommel.

Der Soundcheck

WAIDHOFEN. Elektronische Musik mit Maultrommeln, Steirischer und Posaune? Geht nicht, sagen Sie. "Geht doch", sagen Dieter Forster, Hannes Mayrhofer, Reinhard Reisenzahn, Christoph Schwaiger und Anton Spreitzer von der Band Bahnhof Kollektiv und beweisen das gleich mit einem neuen Tonträger.Hinter dem Bahnhof Kollektiv stehen fünf Musiker aus Waidhofen und Umgebung, die Musik abseits unseres Gewohnten machen. „Elektronisch, etwas Pop und Funk, Alternativ, manchmal Dub, Steirische und Posaune. Und auf jeden Fall tanzbar“, sind sich die Bandmitglieder einig. "Mit Posaune und Ziehharmonika klingt elektronische Musik ganz anders. Wir bezeichnen uns selbst als Elektronik-Crossover-Live-Band", so Hannes Mayrhofer, zuständig für Gesang, Posaune, Maultrommel und Texte. Diese sind selbstgeschrieben, hauptsächlich deutsch und durchaus gesellschaftskritisch. "Es geht darum, Denkanstöße mitzugeben", so Mayrhofer.

Live on stage

Klartext

Bahnhof Kollektiv

Warum der Bandname Bahnhof Kollektiv? "Ganz einfach. Wir hatten den Proberaum am Waidhofner Bahnhof schon vor dem Namen. Und Kollektiv, weil wir uns gerne erweitern", so Mayrhofer. Mit dem neuen Tonträger im Gepäck treten die Musiker am 5. Mai im Waidhofner Rothschildschloss auf. Des Weiteren wird sich bei diesem Konzert auch ein neues Bandmitglied am Synth-Bass bzw. an den Keyboards vorstellen: Anton Spreitzer ist seit Jahresbeginn in dieser Funktion ebenfalls Teil des Kollektivs. Als besonderes Highlight wird als Gastsänger Sufyan Fahdel Alobaidi, ein in Gaflenz lebender Asylwerber aus dem Irak, gemeinsam mit der Band performen und das Bahnhof Kollektiv ergänzen.Baby Ich BinIch bin der letzte HeldIn einer kranken WeltBaby ich bin Baby ich bin Baby ich binder die Mächtigenin Atem hältBaby ich bin Baby ich bin Baby ich binWo ich auch binWie ich auch binBaby ich bin Baby ich bin Baby ich binWas ich auch binWer ich auch binBaby ich bin Baby ich bin Baby ich binIch bin doch nur ein Textnur eine PhraseBaby ich bin Baby ich bin Baby ich binBin nur real in deiner Rezeptionder fiktionalen Utopie von meinem Songich bin der Sohnvon Mutter Theresa und Bill GatesBaby ich bin Baby ich bin Baby ich binIch bin ein Klonaus Ghandi und aus Norman BatesBaby ich bin Baby ich bin Baby ich binWo ich auch binWie ich auch binBaby ich bin Baby ich bin Baby ich binWas ich auch binWer ich auch binBaby ich bin Baby ich bin Baby ich binIch bin doch nur ein Textnur eine PhraseBaby ich bin Baby ich bin Baby ich binBin nur real in deiner Rezeptionder fiktionalen Utopie von meinem SongText: Hannes Mayrhofer, am 28.06.2014kommt am 5. Mai mit neuem Tonträger im Rahmen von „Kultur am/im FLUZ“ in den Keller des Rothschildschlosses nach Waidhofen. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn ist um 21 Uhr. Infos und Tickets im Tourismusbüro Waidhofen unter 07442/511255.