"Rock the City" - Kletterfestival in Waidhofen

"Rock the City" - Kletterfestival in Waidhofen



Freitag, 19. Mai - 15:00-23:30 Uhr

Ticket To Rockstars - Boulder Jam



Samstag, 20. Mai - 08:00-23:30 Uhr

Boulder-Staatsmeisterschaft



Sonntag, 21. Mai - 08:00-16:00 Uhr

Boulder-Landesmeisterschaft für Kinder und Jugendliche