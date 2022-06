Am 1. und 2. Juli lädt der Kultursteg Walgau erstmals ein, zu rockigen Klängen zu tanzen und nebenbei ein kühles Bad zu nehmen

Eine Woche vor Schulschluss wird das erste kleine Musik-Festival des Vorarlberger Sommers eingeläutet. Mitten in der Natur können Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber nicht nur den heimischen Vogelarten lauschen, sondern auch heimische Bands genießen. Natur und Kultur soll kein Widerspruch sein und das ist auch das Motto des Kulturstegs, der in der Naturlandschaft des Walgaus kulturelle Interventionen setzt.

1. Juli gehts los

Am Freitag, den 1. Juli, ab 18 Uhr legen „Duo Lia“ mit viel Feinsinn los. Ein bisschen Folk, getragen von Indie, eine Prise Bluesrock: mit eigenen Liedern darin und in selbst bebauten Nischen im Genre „Wälderlieder“, so bespielen die beiden in Wien lebenden Studentinnen Alia Wüschner und Julia Jackel Konzertbühnen, Partys, Festivals und Straßen.

Instrumental und rockig geht es mit „Twangmen“ ab 20 Uhr zur Sache. Egal ob psychodelischer oder monumentaler Klassik Rock, garniert mit Chello und Keyboards entfalten sie einen unheimlichen Klangteppich, den sonst niemand zu weben weiß.

Samstag, der 2. Juli gehört unter anderem der klassischen Rockmusik mit Singer/Songwriter Elementen, die „Brainfish“ ab 17 Uhr auf die Bühne bringt.

„Juleah“ ist mehr als ein Geheimtipp der heimischen Musikszene. Spätestens seit dem Auftritt beim letztjährigen Szene Open Air in Lustenau ist eines gewiss: Sie hat die markanteste weibliche Rockstimme des ganzen Ländles. Mit ihrem neuen Album „Stoked On Planet Summer“ beschreitet sie neue Wege und startet ganz groß durch. Zu hören ist sie mit ihrer Band ab 18.30 Uhr.

Hinter der Band „Euphonius Joints“ verbirgt sich kein geringerer als Brandan Adams, der um 20.30 Uhr die Bühne mit seinen Mitmusikern betreten wird. Soul, Alternativ, Hip-Hop und afrikanische Klänge verbinden sich zu einem einzigartigen Konglomerat.

Bei Regen finden die Konzerte im „Wollaschopf“ in Nenzing, Eugen Getzner Straße, statt.

Ticketpreise: Freitag 1. Juli: 18 Euro, Samstag 2. Juli: 22 Euro

Tickets und Infos hier