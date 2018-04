Fernwärme: 60 % mehr Energie für die Stadt Weiz

18.04.2018, 08:28 Uhr

Spatenstich des dritten Kesselhauses beim Heizwerk Süd der Weizer Fernwärme GmbH – eine weitere wichtige Investition in die Zukunft.

Nachdem im Jahr 1976 die erste Fernwärmeleitung in Weiz errichtet wurde zählt die Fernwärme Weiz GmbH mittlerweile zu den größten Biomassefernwämreversorgern in Österreich. Mehr als 60 % der Haushalte in der Stadt werden bereits CO²-neutral mit Wärme versorgt.

Nun erfolgt die Errichtung einerDiese ermöglicht die Vorlauftemperatur auf bis zu 120 Grad Celsius zu erhöhen sowie 60% mehr Energie über die Fernwärmeleitungen zu übertragen um neue Fernwärmekunden für die Stadt zu gewinnen.Die Investition von rund 3,2 Mio. € sorgt zudem für eine Verbesserung der Emissionsbilanz und bildet somit einen wichtigen weiteren Schritt in eine nachhaltige, gesicherte Zukunft der Bezirkshauptstadt.Bereits imdieses Jahres soll die neue Anlage ihren Betrieb aufnehmen.