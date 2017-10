Open House bei Knittelfelder in Gleisdorf

WOHNINSPIRATION UND ERLEBNIS

Vom 12. Oktober – 14. Oktober 2017 ladet die Firma Knittelfelder wieder zum Open House in IhrAm Programm steht: Wohninspiration und Erlebnis im komplett neuen Showroom und Planung und Beratung mit innovativen Ideen und kreativen Einrichtungskonzepten …DO, 12. Okt 15 – 21 Uhr – WOHNINSPIRATION UND ERLEBNIS."We love Design! Erleben Sie einen komplett neuen Showroom mit neuen Kollektionen. Köstliche Häppchen zubereitet in unserer Showküche im Kombigarer und Geräten von MIELE.Neue Polstermöbel von COR, WALTER KNOLL und DITRE ITALIA laden zum Entspannen ein. Perfekter Schlafgenuss zum Ausprobieren in Betten von SCHRAMM, wir beraten Sie gerne. Wir rollen den roten Teppich in der TISCHLEREI aus und zeigen aktuell gefertigte Projekte."

FR, 13. Okt 9 – 18 Uhr und SA, 14. Okt 9 – 13 Uhr – PLANUNG UND BERATUNG."Innovative Ideen und kreative Einrichtungskonzepte gesucht? BEI UNS SIND SIE RICHTIG! Wir arbeiten mit dem wunderbaren Werkstoff HOLZ, in der Tischlerei können Sie das fühlen. Einzelstücke stehen am Freitag und Samstag zu Schnäppchenpreisen bereit!Edle und kuschelige Kissen und Plaids von ZOEPPRITZ und der Schramm HOME COLLECTION."Zur Homepage: hier