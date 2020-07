Oberösterreich lässt grüßen! Bei unserem Besuch in Gmunden und Umgebung, bin ich auf der Suche nach besonderen Plätzen, auch dort fündig geworden. Zwei davon möchte ich euch nun vorstellen. Eine traumhafte, sehr intensive Wanderung ist der

Miesweg am Traunsee.

Gestartet werden die nur ca. 3,4 Kilometer am Umkehrparkplatz „Unterm Stein“, am Ende der Traunsteinstraße. Der Weg führt zuerst an Gärten vorbei, direkt ans malerische Ostufer des Traunsees - die Karibik kann nicht schöner sein. Wenn man wieder die Straße erreicht hat, befindet sich rechts der Einstieg zum Miesweg.

Grundsätzlich ist hier Trittsicherheit gefordert, ein gutes Schuhwerk und trockenes Wetter wäre auch noch vorteilhaft. Über Leitern, Holzstege und Steine führt uns diese Route neben dem Traunsee und der Felswand entlang, eine tolle Erfahrung sage ich euch. Beim letzten Abschnitt geht es ganz schön bergauf. Oben angekommen, haben wir den Alpinen Steig geschafft. Nun gehen wir auf dem Forstweg und durch zwei Tunneln, zurück zu unserem schon bekannten Weg, Richtung Parkplatz.

Baumwipfelpfad mit Laudachsee auf dem Grünberg

Auf den Grünberg gelangt man ganz entspannt mit der Seilbahn. Oben angekommen, kann man ganz barrierefrei in den Baumwipfelpfad einsteigen. Dieser ca. 1400 Meter lange Weg schlängelt sich in einer Höhe von 21 Metern im Mischwald dahin. Zwischendrin sorgen die verschiedenen Erlebnisstationen dafür, dass auch bei Kindern keine Langeweile aufkommt. Am Ende des Pfades erwartet uns der 39 Meter hohe Turm. Von oben hat mein eine herrliche Aussicht auf den See und ins oberösterreichische Land. Runter kann man die Variante mit der ca. 75 Meter langen Rutsche wählen. Natürlich haben wir uns für diese entschieden.

Direkt nach dem Turm gelangt man auch schon auf den Wanderweg zum Laudachersee. Dieser idyllische Bergsee ist ohne große Strapazen auf Forstwegen zu erreichen. Und um die verlorenen Kalorien braucht man sich auch keine Sorgen zu machen, den oberhalb des Sees kredenzt die "Ramsaualm" regionale Köstlichkeiten. Hin- und Retourweg ist der Gleiche, zusammen ungefähr 7 Kilometer.

Diese Gegend ist ein Wanderparadies, ganz Mutige erklimmen den 1691m hohen Traunstein. Wir haben aber eher Entspannungstage vorgezogen und die Sehenswürdigkeiten in der Gegend erkundet, wie z.B. Schloß Orth.

Bis zum nächsten Mal

Eure Gerli