Auch heuer gibt es am 24.12. wieder die Möglichkeit das Friedenslicht aus Bethlehem von 8 bis 12 Uhr an vielen Stellen im Bezirk abzuholen. Diese liebgewonnene Tradition gibt es bereits seit 1986 und ist auf der ganzen Welt angekommen.

Damals holte der ORF Oberösterreich dieses leuchtende Symbol aus der Geburtsgrotte Jesu.

Jedes Jahr holt ein Kind das Friedenslicht in Israel ab. In einer feuerfesten Speziallampe wird es dann nach Tel Aviv gebracht, bevor es sich dann durch die Austrian Airlines auf den Weg nach Österreich macht. Von hier aus wird es dann auf viele Orte im Land verteilt, wo sich jeder dann am 24. Dezember sich sein eigenes Licht entzünden kann. Das Friedenslicht soll den Menschen auf der ganzen Welt Verbundenheit und Zuversicht schenken.

Das Friedenslicht kann wieder entzündet werden

Abholen kann man das Friedenslicht bei vielen Dienststellen des Roten Kreuzes, bei vielen Freiwilligen Feuerwehren, in unzähligen Pfarren, bei Pfadfindergruppen sowie an vielen besetzten Bahnhöfen der ÖBB

Friedenslicht mit "Babyelefant und Maske"