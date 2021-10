Sera Med eröffnet ein neues RückentherapieCenter by Dr. Wolff.

Am 17. Oktober wird aufgesperrt.

Rückenschmerzen betreffen einen Großteil der Er­wachsenen: Rund 2,3 Millionen Österreicher leiden an manifesten Wirbelsäulenbeschwerden (Statistik Austria). Viele Menschen sind nicht mehr in der Lage, Bewegungen im Alltag oder im Berufsleben ohne Schmerzen auszuführen.

Daher eröffnet Sera Med am Sonntag, 17. Oktober in Weiz ein modernes Rückentherapie-Center by Dr. Wolff und lädt von 9 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür mit Vorträgen und Geräte-Vorführungen ein.

Ursache für Rückenschmerzen



Eine der häufigsten Ursachen für Rückenschmerzen ist die mangelnde muskuläre segmen­tale Stabilisation der Wirbelsäule. Dadurch kann es zu einer erhöhten Abnutzung und bei spontanen Bewegungen zu Schmerzen und Verletzungen kommen.

Das neue Rückentherapie-Center (RTC) in Weiz ermöglicht die gezielte Behandlung von Schmerzen. Dabei sorgen erprobte Trainingspläne von speziell ausgebildeten Therapeuten und Trainern auch bei chroni­schen Rückenschmerzen häufig rasch und effektiv für Besserung.

Sensor bringt Erfolg

Das neue Sensorsystem der Dr. Wolff-Geräte bringt den entscheidenden Vorteil.

Durch den Sen­sor und die Anzeige direkt am Gerät können sowohl Patient als auch Therapeut während der Therapie permanent kontrollieren, ob die Bewegung korrekt und im richtigen Bereich ausgeführt wird. Ein Großteil der Patienten berichtet schon nach wenigen Einheiten von einer deut­lichen Besserung der Beschwerden. Gleich Kontakt aufnehmen und mehr über diese moderne und effiziente Rücken­therapie erfahren.

Kontakt:

Sera Med

Untergreith 86, 8160 Weiz

Tel. 0660/3681841 oder 03172/5411

www.sera.at

