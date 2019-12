2. Pisch’dorfer ROTE NASEN LAUF – sportlicher Jahresausklang für den guten Zweck

Am letzten Tag des Jahres 2019 fand nach der im Vorjahr mehr als gelungen Premiere die zweite Auflage des ROTEN NASEN LAUFs in Pischelsdorf statt. Die von den Vereinen KulmX – Bewegung & Sport sowie dem Sparverein Roma perfekt organisierte Veranstaltung zog im heurigen Jahr bei optimalen äußeren Verhältnissen ein rekordverdächtiges Teilnehmerfeld an. Egal ob jung oder alt, gemütlich oder ein bisschen ambitionierter – es war für jeden das Passende dabei. Nach dem bewährten vorjährigen Konzept konnten die Starterinnen und Starter nach Lust und Laune zwischen zwei Walkinggruppen und drei Laufgruppen (unterschiedliche Distanz und Geschwindigkeit) auswählen. Ca. eine Stunde nach dem Start trafen die TeilnehmerInnen am Rundparkplatz für den gemeinsamen Zieleinlauf bei der Oststeirerhalle zusammen. Die jüngsten SportlerInnen konnten sich beim Zieleinlauf ihre wohl verdiente Teilnehmermedaille umhängen lassen. Strahlende Gesichter und zufriedene TeilnehmerInnen rundum, an diesem Tag waren alle SiegerInnen. Bei der After Walking bzw. Running Party konnten die verbrauchten Reserven mit köstlichen Nudeln und Getränken gegen eine freiwillige Spende wieder aufgetankt werden. Kurz resümiert: tolle, gelungene Veranstaltung für den guten Zweck – mit der Teilnahme und den Startspenden wird die Arbeit der Rote-Nasen-Clowns unterstützt, die im nächsten Jahr hoffentlich eine Wiederholung erfährt.