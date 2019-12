Sonntag den 22.12.2019 fand ab 19:00 das 7. PUB QUIZ im Red Baron in Gleisdorf statt.



Dieses " Weihnachtsspezial " rund um Organisator und Quizmaster Rainer Pucher stand diesmal ganz im Zeichen des " Miteinanders für einen Guten Zweck".



Die 18! teilnehmenden Gruppen lösten einige kniffige Fragen und so kam es sogar zu einem Stechen um den 1. Platz zwischen dem Team " Rudolf Rentier" und " De 3 " .

Trotz eines lustigen Geschicklichkeitsspieles zum Schluss konnte kein 1. Platz alleine vergeben werden, und somit befanden sich dann die beiden Gruppen GEMEINSAM auf Platz 1.

Platz 3 ging an die Teilnehmer " Wos Neix ".

Spaß und gute Laune zeichneten diese Veranstaltung aus und somit war die Freude groß, den Gesamtbetrag dieses Abends, nämlich 1000 Euro einer in Not geratenen Familie in Labuch zu spenden.

540 Euro kamen aus dem Pot des Pub Quiz , welches das Jahr über gesammelt wurde, sowie 60 Euro von RED BARON und aufgerundet auf 1000 Euro wurde dann zum Schluss von Finanzstadträtin der Stadtgemeinde Gleisdorf, Tamara Niederbacher.

Unter den engagierten Quizern befand sich auch der Bürgermeister der Stadtgemeinde Gleisdorf Christoph Stark , der den Scheck von 1000 Euro für die Familie in Labuch, freudig entgegen nahm.

Das nächste PUB QUIZ im RED BARON Gleisdorf findet bereits am 26. 01.2020 statt und die Organisatoren freuen sich bereits jetzt auf viele Quizbegeisterte im neuen Jahr, um auch Ende 2020 wieder gemeinsam viel Spaß zu haben und auch diesmal soll für den GUTEN ZWECK gerätselt und geraten werden.

Fotos Ursula Muriel Greger