Advent in der Bücherei Pischelsdorf

Hans Grabmayer zu Gast in der Bibliothek Pischelsdorf

Der beliebte Mundartdichter Hans Grabmayer aus

Romatschachen (Gemeinde Pischelsdorf am Kulm) folgte

der Einladung von Büchereileiterin Jutta Tobisch und gab

am 10.12. einiger seiner Werke zum Besten.

Dabei las er Passagen aus seinem Buch "Hoamat"

sowie neuere Texte und Gedichte vor.

Neben besinnlichen Inhalten, die zum Nachdenken anregten,

kam auch der Humor nicht zu kurz.

Für die musikalische Einstimmung sorgte Titus Lantos

auf seiner Mundharmonika. Die BesucherInnen wurden

zum Mitsingen animiert. Im Anschluss des unterhaltsamen

Programms ließ man den Abend gemütlich am Buffet kulinarisch ausklingen.