Zum Woazbrot`n lud die Gemeinderatsfraktion der SPÖ Sinabelkirchen unter der Organisation von Brigitte Bierbauer-Hartinger beim Anwesen des Buschenschank Bierbauer in Fössau bei Sinabelkirchen , wo zahlreiche Freunde der Natur , der Einladung zu diesen urigen Event unter freien Himmel folgten .Auch heuer war nicht der „ Woaz „ genau richtig , sondern auch Kesselbraunschweigerwurst und Buschenschankjause, sowie Steckerlbrot konnte beim Lagerfeuer selbst gegrillt werden. Da so ein salziger Woaz natürlich auch durstig macht gab es für Jung und Alt eine große Auswahl an Getränken. Nicht nur der gebratene „ Mais „ , auch die Zusammenkunft unter Einhaltung der Corona –Bestimmungen machte den Reiz dieser Veranstaltung aus, wie manche Besucher sagen , Schließlich durch die Corona- Krise hat die Bevölkerung heuer sehr zurückstecken müssen. Nun wurden viele Restriktionen Schritt für Schritt gelockert , das wieder kleine Brauchtums -Veranstaltungen unter freien Himmel möglich sind , wie Brigitte Bierbauer- Hartinger anmerkt.