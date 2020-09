"Ausstellerei" - Vernissage in Großsteinbach

"Fotografie" kommt aus dem altgriechischen und bedeutet so viel wie "Malen mit Licht!".

Dass Malen und Fotografieren nicht nur vieles gemeinsam haben sondern auch wunderbar miteinander harmonieren beweist die kürzlich eröffnete Ausstellung "Ausstellerei - Fotos und Kunst" im StrandGut Großsteinbach. Sieben junge Künstler und Künstlerinnen aus unserem Bezirk präsentieren im Rahmen der Ausstellung ihre Werke. Beim Schmökern zwischen den Gemälden und Fotografien wird spürbar wie viel kreative Kraft und Stimmung in Bildern festgehalten werden kann. Neben den Bildern runden Arbeiten aus Ton (Halsketten, Ohrringe und Masken) das vielseitige Kunstangebot ab.

Am 05.09.2020 wurde die Ausstellung im Rahmen einer Vernissage feierlich eröffnet. Die Künstler Philipp Schweighofer, Richard Friedl, Achim Kotremba, Mona Baronigg, Christopher Elstner, Christopher Stadlhofer und Christopher Donnerer standen an diesem Abend den Besuchern für Fragen zu ihren Werken oder deren Entstehung zur Verfügung!

Die passende Musik zum lauen Sommerabend und der gut besuchten Eröffnung lieferte "Vinyl Tunes by Sickhard" mit seinen Vinylplatten. Eine spontane Jam-Session dreier Musiker die die Ausstellung besuchten sorgte zusätzlich für ausgelassene Stimmung und lud die Besucher der Vernissage zum Verweilen ein.