Am Sonntag, dem 03.07.2022, fand am Sportplatz in Gersdorf an der Feistritz der Bereichsfeuerwehrjugendleistungsbewerb und das Bewerbsspiel des BFV Weiz, durchgeführt von der FF Gersdorf, statt.



Unglaubliche 128 angetretene Bewerbsgruppen beim Bewerbsspiel und 73 Gruppen beim Jugendleistungsbewerb, in den Stufen Bronze und Silber, nahmen bei über 210(!) Durchgängen an der der Generalprobe zum Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb, welcher vom 08.-09. Juli 2022 in Gnas (BFV Feldbach) stattfindet, teil. Insgesamt nahmen über 600(!) Jugendliche an dieser Veranstaltung teil - ein großartiges Zeugnis unserer super Jugendarbeit im Bereich Weiz.

Hervorragende Leistungen wurden bei besten Bedingungen und heißem Wetter von den Teilnehmern geboten. Bereichsjugendbeauftragter HBI d.F. Florian Wetzelhütter und die Kameraden der durchführenden Feuerwehr Gersdorf a.d.F. haben eine ausgezeichnete Arbeit geleistet; zudem bildete der Sportplatz in unmittelbarer Umgebung zum Freibad, welches bei diesem Sommertag von den Jugendlichen und deren Betreuer:innen sehr gut genutzt wurde, einen außergewöhnlichen Bewerbsplatz. Die Bewerbe waren durch die gute Vorbereitung in den teilnehmenden Feuerwehren eine hochkarätige Veranstaltung auf Bereichsebene.

Ein Highlight solcher Bewerbe ist der Parallelbewerb, sowohl bei den Jugendbewerbsgruppen als auch bei den Bewerbsspielteams. Hierbei wurde von den jeweils sechs besten Teams um Zeit und Punkte gekämpft.

Bei der anschließenden Schlusskundgebung, bei der sich die Ehrengäste, unter anderem Bgm. Ing. Erich Prem, Abgeordneter zum Landtag Wolfgang Dolesch, Landesbewerbsleiter OBR Johannes Matzhold, stellvertretend für den Bereichsfeuerwehrausschuss der zuständige ABI Karl Mayer, Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Johann Maier-Paar bei den jugendlichen Teilnehmern für die disziplinierte Bewerbsteilnahme und den fairen Bewertern bedankten. Mit Pokalen und Medaillen wurden die Besten ausgezeichnet.

Mit dem Einholen der Bewerbsfahne wurde der Bereichsjugendleistungsbewerb 2022 beendet. Begleitet wurde die Schlusskundgebung von einer Abordnung der Marktmusikkapelle Pischelsdorf.

Bericht: BFV Weiz / BI d.V. Ing. Patrick Friedl