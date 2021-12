Als Franz Erkinger am 8.September 1975 dem Roten Kreuz, Dienststelle Gleisdorf, beigetreten ist, war der Großteil der heutigen Mitarbeiter:innen noch nicht einmal geboren. Weit über 20.000 Dienststunden und tausende Einsätze hat er in den vergangenen 46 Jahren für die Menschen im Einsatzgebiet der Dienststelle Gleisdorf ehrenamtlich geleistet.

Mit seinem letzten Dienst im Dezember geht beim Roten Kreuz Gleisdorf also eine wahrhaft legendäre Ära zu Ende.

