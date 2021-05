Giora Feidman setzt stets klingende Zeichen gegen Unmenschlichkeit und Ungerechtigkeit. Für den "King of Klezmer" war das Musizieren immer mit einer Botschaft verbunden. Jetzt kommt der Weltstar im Rahmen der Weizer Jazz Days auf die Bühne des Kunsthaus Weiz.

Was seine Vorfahren mit fröhlichen Klezmerklängen bei jüdischen Hochzeiten begannen, hat er in Weltmusik verwandelt. Tief dringt sein weicher Klarinettenklang in die Herzen der Zuhörer ein, während die Gitanes Blondes die mitreißenden Rhythmen des Balkans hinzugeben.

Die Essence der Klezmer Kultur – Generationenübergreifender musikalischer Dialog Premiere für den King of Klezmer. Erstmalig stellt Giora Feidman seine Klezmer-Besetzung nicht einzeln nach seinen Klangvorstellungen zusammen, sondern musiziert mit einer etablierten Besetzung. Gitanes Blondes nennt sich das junge Münchner Ensemble, welches Giora Feidman mit ihrem eigenen Sound überzeugen konnte. Nicht umsonst bezeichnete er sie als beste Klezmergrupppe, die er jemals kennengelernt hat. Nicht nur musikalisch sprechen die Künstler dieselbe Sprache, auch bezüglich des Repertoires können sie auf den gemeinsamen Fundus der traditionellen Klezmer-Weisen zurückgreifen. Ausgelassen, lebendig, sogar tanzbar klingt das Aufeinander treffen der jungen Klezmer Generation mit dem Grandseigneur der Klezmer-Musik. Mal erinnert es an das fernen Indien, mal an den Nahen Osten und dann wieder - weltlich lebensnah an das Shetl in Osteuropa. Gioras Erfahrung harmoniert mit der ungestümen und ungebremsten Spielfreude der vier jungen Virtuosen. Eine abwechslungsreiche Palette temperamentvoller Farbigkeit, die sofort ansteckt und in Herz und Bein geht.

Die Besetzung:

Giora Feidman: Klarinette

Mario Korunic: Violine

Konstantin Ischenko: Akkordeon

Christoph Peters: Gitarre

Simon Ackermann: Kontrabass

Zu sehen und hören am Sonntag, 30. Mai um 19:30 Uhr im Kunsthaus Weiz