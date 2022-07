Am Vorabend der Weizer-Oldtimer-Genuss-Tor gab es am Hauptplatz Weiz wieder "Chrom und Genuss". Dabei gab es auch eine Wagenparade einiger Oldtimer zu sehen.



WEIZ. 71 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich für dieses Oldtimer-Spektakel 2022 angemeldet. Und einige davon nutzten auch die Chance ihre Schmuckstücke den Interessierten Besuchern näher zu zeigen. Es gibt für dieses kostspielige Hobby viele, die es auch Geldanlage sehen. 40.000 Euro und vieles mehr kann die Restaurierung eines dieser Fahrzeuge schon in Anspruch nehmen.

Chrom und auch Genuss

Für den leiblichen Genuss sorgte das Team vom Predingerhof in Weiz. Hier wurden regionale Köstlichkeiten den Gästen angeboten. In den letzen Jahren war auch Piran unter den Genussständen vertreten. Heuer setzte man auf einheimische Betriebe. Die Oldtimer-Genuss-Tour startet am 2. Juli ab 9 Uhr vor dem Jufa Hotel in Weiz.

Auch interessant:

4. Weizer-Oldtimer-Genuss-Tour