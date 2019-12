Punsch, Glühwein und Waffeln für den guten Zweck!

Wenns um Charity-Veranstaltungen geht denken viele von uns zuerst an Hilfe für Menschen in Entwicklungsländern.

Dabei ist auch hierzulande die Not, wenn auch oft versteckt, sehr vielfältig.

Die ÖVP-Gutenberg-Stenzengreith hat aus diesem Grund gemeinsam mit der Landjugend einen Charity-Glühweinstand ins Leben gerufen. Der Reingewinn aus dem Verkauf von Glühwein und Co. geht, wie auch schon im letzten Jahr, an bedürftige Familien in der Gemeinde. Unterm stimmungsvoll leuchtenden Christbaum am Dorfplatz wurden am vierten Adventsonntag Glühwein, Punsch und Tee ausgeschenkt. Für den kleinen Hunger gabs auch frisch zubereitete Waffeln. Die Gutenberger Sänger und eine Abordnung der Ortskapelle Gutenberg sorgten mit Weihnachtsliedern für besinnliche Stimmung die die Gäste zum gemütlichen Beisammensein und Verweilen einlud.