Trotz ständig steigender Herausforderungen, gibt es in unserer Region noch Bäuerinnen und Bauern die Lebensmittel nachhaltig erzeugen und in den Hofläden die Konsumenten versorgen

Seit vielen Jahren findet das Grillfest des Bauernbund Markt Hartmannsdorf unter ihren Obmann Johann Wagner statt. Feiern inmitten der „ Weinberge „ mit Freunden und bester Gastlichkeit ein „Wohlfühlort „ und Pflichttermin für Menschen , denen die regionale Landwirtschaft wichtig ist, wie Maria Tunst von der Bauernbundortsgruppe sagt. Bauern und nicht bäuerliche Bevölkerung von Markt Hartmannsdorf trafen sich , nach mehrjähriger Zwangspause um beim Grillfest dabei zu sein, um beim Fest für alle Sinne für Jung und alt in der wunderschönen Naturkulisse am Weinhof Erlacher in Markt Hartmannsdorf. Lammgrillteller, Grillhendl, Spitzenweine, Alkoholfreie Getränke , wie Apfel- oder Traubensaft , Hausgemachte Mehlspeisen und Schmankerl von den Bauern , sowie echter steirischer Unterhaltungsmusik zu genießen. Bei erstklassiger Stimmung unter den Sonnenschirm feierten die zahlreichen Besucher am Sonntagnachmittag bis in die Abendstunden.