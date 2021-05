Viel Farbe, coole Beats, Interaktionen, Medienkunst und einen Blick in die Zukunft verspricht das diesjährige „Urban Art Festival Styria“ unter dem Motto „co.existence“, welches vom 7. bis 12. Juni in der Stadt Graz und in der Oststeiermark über die Bühne geht.

Das Festivalzentrum, die StudentCity Graz“ selbst wird dieses Jahr wieder zu einer Kunstplattform und verwandelt sich in eine riesige Freiluftgalerie und in ein Kunst-Labor, wo internationale Künstler, Wissenschaftler und Musiker aus verschiedenen Ländern Europas gemeinsam arbeiten und das Gebäude in Farbe, Klang und Licht tauchen werden. Für die Konzeption und Festivalleitung zeichgnet sich abermals der Sinabelkirchner Norbert Lipp verantwortlich. Er bindet in das Festival auch wieder die Oststeiermark stark ein. So wird es in Zusammenarbeit mit den Mittelschulen Gleisdorf, Markt Hartmannsdorf und Sinabelkirchen wieder Schauplätze in der Oststeiermark geben. Dabei werden die Künstler "HNRX", Valentina Eberhardt Marvin Busta und Philo Jöbstl mit den Schülern für verschiedene Kunstwerke in der Region sorgen.

Ein Festival-Finale mit Musik wird am 11. Juni in Graz stattfinden. Dabei wird auch der Schlagwerker Noah Gessner aus Sinabelkirchen für Unterhaltung sorgen.

Die gesamten Programmpunkte kann man unter www.urbanartfestival.org erfahren.

Fakten:

Urban Art Festival Styria, 07.-12. Juni 2021

Beteiligte Schulen: MS Sinabelkirchen, MS Gleisdorf, MS Markt Hartmannsdorf

Sinabelkirchen: Künstler HNRX - Projekt „Streetwear“, Street Art, Graffiti

Gleisdorf: Künstlerin Valentina Eberhardt – Projekt: Malerei, Bildende Kunst

Markt Hartmannsdorf: Künstler Marvin Busta – Street Art

Nestelbach bei Ilz: Künstler Philo Jöbstl – Graffiti