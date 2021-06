Einer der Höhepunkte der Weizer Jazz Days ist sicher das Konzert mit Tini Kainrath am Mittwoch dem 2. Juni um 19:30 Uhr. Ausgehend von den "Golowin-Liedern" Friedrich Guldas transformiert das Upper Austrian Jazz Orchestra die urtypische Stimmung der traditionellen Musik Wiens und Oberösterreichs in einen Jazzkontext, die Kainrath an diesem Abend begleiten.

Die Lieder waren Ausgangspunkt für die eigene Kreativarbeit, die sich mehr oder weniger von den Vorgaben loslöste, und/oder diese in eigenen Kompositionen zu verarbeiten suchte.

Tini Kainrath, bekannt als eines der drei stimmgewaltigen Rounder Girls, zeichnet sich für die authentische Umsetzung der Gesangsparts und teilweise für Texte verantwortlich. Sie interpretiert Soul, Blues, Wienerlied, Gospel, Jazz, Rock, Pop und beherrscht sogar die urwienerische Kunst des Dudelns. Ein Abend der extraklasse wartet auf die Besucher im Kunsthaus in Weiz.