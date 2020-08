Immer mehr zu einer Unfallstrecke wird die Poniglstraße zwischen Oberfladnitz und Ponigl in der Gemeinde Thannhausen bei Weiz.

Nachdem es auf der sogenannten Einöd-Straße bereits in den letzten Jahren immer wieder zu zum Teil schweren Verkehrsunfällen gekommen war, häufen sich die Zwischenfälle in den letzten Monaten. Alleine im August dieses Jahres mussten die Einsatzkräfte zu 4 Verkehrsunfällen ausrücken.

Ursachen für die Unfälle war ausnahmslos überhöhte Geschwindigkeit. Vor allem junge Autolenker sowie die zum und vom Steinbruch in Ponigl pendelnden LKW-Fahrer machen die kurvenreiche Poniglstraße zur Rennstrecke.

Auf anderen, ähnlich unfallsreichen Straßen im regionalen und landesweiten Gebiet bewährt sich ein Regulativ bestehend aus Geschwindigkeitsbegrenzung und zusätzlicher Radarkontrolle. Vor dem Hintergrund, dass bei den Unfällen auf der Poniglstraße nur aufgrund von Zufall und Glück keine unschuldigen Verkehrsteilnehmer zu Schaden gekommen sind, ist Kontrolle als Ersatz für fehlende Vernunft vielleicht auch hier die einzig effektive Lösung.